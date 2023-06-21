مؤتمر إعمار أوكرانيا.. بريطانيا وأمريكا تعلنان دعم كييف بـ4 مليارات دولار

انطلق اليوم مؤتمر إعمار أوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة مسؤولين من 60 دولة ومئات من قادة الشركات العالمية الكبرى؛ ووفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية، فإن المؤتمر ينعقد على مدار اليوم وغدا الخميس.

وتعهدت أمريكا خلال مؤتمر إعمار أوكرانيا بزيادة الدعم المقدم لكييف، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عزم بلاده تقديم أكثر من 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا من أجل مساعدتها على التعافي وإعادة بناء شبكة الطاقة الخاصة بها.

مؤتمر إعمار أوكرانيا.. استثمار 520 مليون دولار لمساعدة كييف

وأوضح بلينكن، خلال كلمته في مؤتمر إعمار أوكرانيا، أن واشنطن تعتزم استثمار 520 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة طاقتها، منوها بأن تبني إصلاحات حاسمة من أجل تعزيز دور القانون في أوكرانيا، سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

ووأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية بذلت المزيد من الجهود، كما لعبت دورا مهما من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.

أكثر من 400 شركة من 38 دولة ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا

فيما أعلن رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، عن عزم بلاده دعم الاقتصاد الأوكراني بحوالي 3 مليارات دولار على هيئة ضمانات قروض على مدى 3 سنوات.

وأضاف «سوناك»، خلال كلمته في مؤتمر إعمار أوكرانيا، أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدا عزم بلاده مواصلة دعم دفاعات كييف، والهجوم المضاد.

وتعد رئيس وزراء بريطانيا، بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت لحين الخروج من أزمتها الحالية، مشددا على أنه يتعين على روسيا دفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا.