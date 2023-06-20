«الدفاع الروسية» تعرض مليون روبل لكل جندي يدمر دبابة ليوبارد في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقديم مليون روبل لكل جندي يدمر الدبابة «ليوبارد» ألمانية الصنع في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل بثته شبكة سكاى نيوز.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني نفذ نحو 263 هجوما على المواقع الروسية، منذ بدء الهجوم المضاد في يونيو الجاري.

استمرار الهجمات الأوكرانية على محور دونيتسك

وأشار شويغو إلى نجاح القوات الروسية في صد جميع الهجمات الأوكرانية، موضحا أن «القوات الأوكرانية تواصل محاولات اختراق محور زابوريجيا وجنوب دونيتسك».

وأضاف وزير الدفاع الروسي «بفضل الأفعال النزيهة لوحداتنا، لم تتمكن القوات الأوكرانية من تحقيق أهدافها».