11 حرفا ورقم وحيد ممنوع وضعها على لوحات السيارات.. اعرف السبب

تتكون لوحات المرور لمختلف المركبات من الحروف والأرقام، ولكن هناك 11 حرفا ورقم وحيد لا يتم وضعها على اللوحات المعدنية مثل باقي الحروف والأرقام، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته حول الحروف والرقم الوحيد الممنوعين من وضعه على اللوحات، وأسباب ذلك.

رقم وحيد ممنوع وضعه على لوحات المرور

وحددت الإدارة العامة للمرور، رقما وحيدا لا يتم استخدامه أو وضعه على لوحات المرور المعدنية، وهو الرقم «صفر»، حتى لا يتشابه مع مسمار تثبيت اللوحات في جسم السيارة، ويصبح طريقة سهلة وفرصة من أجل التلاعب في اللوحات وتغييرها للهروب من المخالفات المرورية.

11 حرفا لا تضعها المرور على اللوحات المعدنية

كما أن هناك 11 حرفا لا يتم وضعها وسط باقي حروف اللغة العربية التي تستخدم في اللوحات المعدنية إلى جانب الأرقام، وهي «ت، ث، ح، خ، ذ، ز، ش، غ، ك، ش، ض»، ويتم منع تلك الحروف نظرا لأنها تتشابه مع حروف أخرى، وحتى لا يستغل البعض هذا التشابه للتلاعب في اللوحات المعدنية.

ألوان لوحات المرور

أما عن ألوان لوحات المرور، فكل لون يرمز إلى نشاط السيارة، مثل:

- اللون الأخضر: هيئة دبلوماسية.

- اللون البرتقالي: السيارات الأجرة.

- اللون الأحمر: النقل والجرارات.

- اللون الأزرق: سيارات الشرطة.

- اللون الأصفر: سيارات الجمرك.

- اللون البني: السيارات التجارية.

- اللون اللبني: السيارات الملاكي.