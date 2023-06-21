توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة مائية ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 22 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 23 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة السبت 24 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.