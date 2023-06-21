أدعية يوم عرفة.. تعرف على دعاء النبي في ذلك اليوم

انطلق شهر ذي الحجة، وبدأ معه موسم سنوي يتقرب فيه المسلمون إلى الله عز وجل بكافة الطرق المختلفة، سواء كان المرء من حجاج بيت الله في هذه الأيام أم لا، وفي كل الأحوال يحاول الكثيرون ترديد أدعية يوم عرفة المختلفة، التي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في محاولة للتقرب إلى الله عز وجل بها.

أدعية يوم عرفة بحسب دار الإفتاء

دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إن المسلم يمكن أن يدعو في يوم عرفة بأكثر من دعاء، فيمكن له أن يردد دعاء «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ».

وكان أكثَرُ دُعاءِ النَّبيِّ يَومَ عَرَفةَ، بحسب دار الإفتاء: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والنَّبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قال: «خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

فضل يوم عرفة

وعن فضل يوم عرفة، تابعت دار الإفتاء، أن لذلك اليوم فضلا كبيرا وعظيما، بحسب ما ورد في الأحاديث النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».