قنصل مصر بهونج كونج ورئيس منطقة «مكاو» يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام فى هونج كونج، مع هو لات سنج، الرئيس التنفيذي لمنطقة «مكاو» الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، سبل تعزيز الروابط الثنائية بين مصر ومكاو، في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.

تسهيل صادرات مصر

وذكرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن القنصل العام تطرق، خلال اللقاء، إلى مسألة تسهيل نفاذ الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير الخضروات والفاكهة إلى أسواق مكاو، التي تعد أحد أهم المقاصد الجاذبة لعدد كبير من السياح فى المنطقة الآسيوية.

تعزيز العلاقات

كما ناقش الجانبان عدداً من الأفكار التي من شأنها تعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين، ومن بينها إقامة عدد من الفعاليات الفنية المصرية في مكاو، بهدف التقريب بين الشعوب.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمكاو حرصه على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، كما دعا الشركات المصرية إلى المشاركة في المعارض السنوية التي تستضيفها مكاو؛ خاصة المعرض الدولي للسياحة والسفر، والمعرض الدولي للتجارة والاستثمار، بهدف التعرف على طبيعة السوق في مكاو، والمساهمة في تلبية احتياجاته.