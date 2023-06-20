قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في الأسواق لم يحدث بها أي تغيير منذ عدة أيام، وشهدت الخضروات والفاكهة بأنواعها كافة تراجعا الفترة الماضية بسبب العروة الصيفية.

وأضاف النجيب لـ«الوطن»، أنّ الأسواق المصرية غنية بالخضروات والفاكهة بأنواعها، كما يزداد الإقبال أكثر على شراء الأنواع الموسمية، مثل البطيخ والمانجو والمشمش والشمام والبرقوق وغيرها، في ظل توقعات بتراجع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

وتابع أن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في الأسواق تتراوح بين 2.5 و4 جنيهات، بالنسبة للطماطم والبطاطس بين 5 و7 جنيهات، والبصل بين 8 إلى 12.5 جنيه، والكوسة بين 7 إلى 12 جنيها، فيما يتراوح سعر الفاصوليا بين 12 إلى 15 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 4 إلى 7.5 جنيه، والرومي بين 4 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 7 إلى 12 جنيها.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 4 و 6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 15 و27 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار حاتم النجيب، إلى أنّ سعر البرتقال الصيفي يتراوح اليوم الثلاثاء بين 7 إلى 12 جنيها، والليمون البلدي بين 10 إلى 22 جنيها، ويتراوح سعر العنب الأصفر والاحمر بين 8 إلى 15 جنيهًا، والتفاح المصري بين 7 إلى 17 جنيهًا، والبرقوق بين 10 إلى 15 جنيها، فيما يتراوح سعر الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 إلى 9 جنيهات، والمانجو بين 9 و15 جنيهًا والمشمش بين 20 إلى 25 جنيهًا، ويتراوح سعر البطيخ بين 21 و28 جنيهًا.