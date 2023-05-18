«التنشيط السياحي»: مصر تستقبل وفودا من هونج كونج الخريف المقبل

قال محمد أحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي -إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار- إن السفارة المصرية بهونج كونج، أفادت بأن حكومة هونج كونج، أصدرت بيانا بتعديل إرشادات السفر للسائحين الوافدين من هونج كونج إلى مصر، إذ جرى رفع مصر من القائمة الحمراء ونقلها إلى القائمة الصفراء.

زيادة أعداد سياح هونج كونج الوافدين لمصر خلال الخريف المقبل

وأضاف «سلامة» خلال خطاب موجه إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه من المتوقع أن يسهم قرار حكومة هونج كونج، بشكل مباشر في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال موسم الخريف المقبل، إذ أن هناك شغف لدى عدد كبير من مواطني هونج كونج لزيارة المتحف المصري الكبير فور افتتاحه.

سياح هونج كونج من ذوي الإنفاق المرتفع

وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار، لـ«الوطن»، إن سائحي دولة هونج كونج من عشاق الحضارة المصرية القديمة، لافتا إلى أن هونج كونج أوقفت رحلاتها للعديد من دول العالم ومنها مصر منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخرعام 2019، مشيرا إلى أن سياح دولة هونج كونج من ذوي الإنفاق المرتفع، إضافة إلى أن متوسط إقامتهم بمصر لا يقل عن أسبوع.