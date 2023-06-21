كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو جاءت لاستعادة الهوية المصرية

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إنَّ ثورة 30 يونيو كانت من أجل استعادة الهوية المصرية والأطفال وقتها رأوا الآباء والأمهات في حالة ذعر شديد من أعمال الإخوان الإرهابية، وهم في الوقت الحالي أصبحوا بالغين.

زين الدين: ثورة 30 يونيو تصدت لأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي

وأضاف «زين الدين» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة قناة الحياة، أنَّ ثورة 30 يونيو كانت أبرز أسبابها التصدي لأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي الذي وصل إلى الحكم في غفلة من الزمن وحاول طمس الهوية الوطنية لمصر.

تنظيم الإخوان قاد مخطط جهنمي

وتابع الكاتب الصحفي: «تنظيم الإخوان قادوا مخططا جهنميا ليس فقط لمصر ولكن للأمة العربية جمعاء بلا استثناء وارتكبوا جرائم عديدة في كافة المجالات والشعب المصري العظيم المالك للإرادة والقوة والصلابة لم يتهاون بل انتفض.. والشعب مقدرش يصبر على الجماعة أكتر من كده.. وعدت عليه فترة حكمهم المقدرة بنحو 12 شهرا كأنها 12 قرنا من كثرة جرائمهم البشعة والمهازل التي ارتكبوها».