عميد معهد الموسيقى العربية: مصر عرفت الآلات الموسيقية قبل آلاف السنين

قال الدكتور عاطف إمام عميد المعهد العالي للموسيقى العربية السابق، إنَّ للموسيقى دور كبير في انتعاش المشاعر، وبدونها لا نستطيع أن نعيش، وتدخل في كل حياتنا، مؤكداً أهمية فكرة اليوم العالمي للموسيقى وطبيعة الاحتفال بها، وأن مصر تستخدم الموسيقى في كل المناسبات والاحتفالات.

إمام: الموسيقى يعني مصر والحضارات الفرعونية

وأضاف «إمام» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنَّ «الموسيقى تعني مصر والحضارات الفرعونية.. وأصل الموسيقى والغناء عالمياً في مصر، الذي يرجع تاريخها إلى 8 آلاف عام قبل الميلاد، واكتشاف الآلات الموسيقية والغناء كان في مصر القديمة».

الغناء والعزف استخدم للاحتفال بصناعة ونحت التماثيل الفرعونية

تابع عميد المعهد العالي للموسيقي العربية السابق، بأنَّ الغناء والعزف استخدم للاحتفال بصناعة ونحت التماثيل في مصر القديمة، وصور عازف الناي الطويل أو القصير وكذلك آلة الصنج الوتري وهو الهارب في الوقت الحالي، محفورة على جدران المعابد، قائلاً «الآلات الموسيقية في مصر القديمة منتشرة في جميع متاحف العالم».