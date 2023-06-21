برنامج «السفيرة عزيزة»: المؤرخ زين نصار له بصمة خالدة في عالم الموسيقى

أكدت الإعلامية جاسمين طه زكي، أن المؤرخ الموسيقي الراحل زين نصار بصمة خالدة في عالم الموسيقى، حيث كان أستاذا للنقد الموسيقي في المعهد العالي للنقد الفني، وتوفى في 25 سبتمبر العام الماضي.

وأضافت «زكي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، قائلة: «الدكتور زين نصار أول رئيس لقسم النقد الموسيقي في المعهد العالي للنقد الفني، وترك لنا عددا كبيرا من الكتابات في كبرى المجلات المصرية والعربية المتخصصة في مجال الموسيقى».

وتابعت، أن المؤرخ الموسيقي الراحل لم يبخل على أي شخص بالمشورة الفنية أو المعلومة الموثقة حتى آخر لحظة في حياته، لافتةً إلى أنه كان شغوفا بالتدريس وتعليم الطلاب، وكان يشرح لهم الآلات الموسيقية وكيف تعزف وتميز صوتها عن بعضها البعض.

وأشارت، إلى أن الراحل كان حريصا على إسماع طلابه أهم وأجمل المقطوعات العالمية والعربية، مشددةً على أنه ألّف موسوعة علمية في تاريخ الموسيقى العربية رصد خلالها تاريخ كل الموسيقيين العرب الذين كان لهم إسهامات مؤثرة.