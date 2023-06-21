جاسمين طه زكي: يوم الموسيقى العالمي ينشر الثقافات المختلفة بين شعوب العالم

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، إن يوم الموسيقى بدأ في فرنسا عام 1982، وتحديدا في باريس، وكان وزير الثقافة آنذاك مؤسسه، إذ أقيمت العديد من الحفلات والمهرجانات في هذه المناسبة، كما تم عزف الموسيقى مجانا في الشوارع والحدائق والطرق.

نشر الثقافات المختلفة

وأضافت «زكي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «بعدها، انتشر هذا الاحتفال في كل بلدان العالم حتى أصبح العالم يحتفل في هذا اليوم من كل عام بيوم الموسيقى، والهدف الحقيقي من هذا الاحتفال هو نشر الثقافات المختلفة والتعارف بين جميع شعوب العالم وتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع الموسيقى».

الموسيقى تعتبر لغة عالمية واحدة

وتابعت الإعلامية، أن الموسيقى تعتبر لغة عالمية واحدة تربط بين كل الشعوب باختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم وأذواقهم الموسيقية، كما تُقام العديد من المسابقات بهدف تبادل الخبرات والمهارات الموسيقية.

وأكدت: «الموسيقى بتعمل جو رائع، من خلال مقطوعة معينة نشعر بالفرحة والبهجة والسعادة، لكن أعمال موسيقية أخرى تخلق لنا حالة مزاجية مختلفة مثل الحنين إلى الماضي أو تذكر مناسبة معينة، وبالتالي، فإن الموسيقى في حد ذاتها لغة».