مصطفى شوقي يطرح أغنية «رموا طوبتي» على منصات الموسيقى (فيديو)

أعلن الفنان مصطفى شوقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «رموا طوبتي».

ونشر مصطفى شوقي الأغنية، وعلق عليها قائلا: «سمعوا أغنيتي الجديدة رموا طوبتي من فري ميوزيك، نصر محروس، الآن على جميع منصات الموسيقى».

أخر أعمال مصطفى شوقي

وطرح الفنان مصطفى شوقي مؤخرا، ضمن احتفالات عيد الحب، أغنيته الجديدة «جيبي بيوجعني»، عبر القناة الرسمية للمنتج نصر محروس على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية.

أغنية «جيبي بيوجعني»، من ألحان بلال سرور، وكلمات مصطفى حسن، وتوزيع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هاني محروس.