انطلاق فعاليات التأمين الطبي بمصيف بلطيم في كفر الشيخ (صور)

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات التأمين الطبي بمصيف بلطيم، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ببدء فعاليات التأمين الطبي بالمصايف والمدن الساحلية.

تدشين عيادة التأمين الطبي المجانية في بلطيم

ودشنت المديرية عيادة التأمين الطبي المجانية بمدينة مصيف بلطيم، حيث بدأت فعاليات الإعداد والتجهيز منذ أمس الثلاثاء، وبدأ العمل الفعلي في العيادة بدايةً من اليوم الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وذلك طوال فترة المصيف، وحسب تعليمات الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

فعاليات التأمين الطبي بمصيف بلطيم

ويُشارك في فعاليات التأمين الطبي بمصيف بلطيم، إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وإدارة بلطيم الصحية، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والمجلس المحلي لمدينة مصيف بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة.