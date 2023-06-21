خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان سوهاج

يسعى العديد من المواطنين التعرف على فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان سوهاج بطريقة إلكترونية بدلا من الذهاب لفروع الشركة وذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان سوهاج من خلال التالي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان سوهاج، تستعرضه «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتوصل ومستمر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان سوهاج

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان سوهاج 2023 عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، حددته الشركة القابضة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خطوات الحصول على فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان سوهاج

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

- اضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل

- كتابة المحافظة التابع لها الشخص- الرقم القومي المكون من 14 رقما

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

كيف تستعلم عن فاتورة استهلاك الكهرباء في سوها

وجاءت طريقة الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء 2023 بالعنوان فقط من خلال الخطوات التالية:

- ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

- اضغط على قسم الخدمات.

-اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها العنوان بالكامل - المحافظة التابع لها المواطن.

- ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- اضغط على زر الاستعلام.