يحرص المواطن على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد قبل عيد الأضحى المبارك لتنظيم الميزانية التي تستنزف في طقوس العيد بداية من شراء اللحوم مرورا بالعيديات وشراء الملابس الجديدة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ لحظة بلحظة، نوضح في التقرير التالي كيفية وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

وفق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر كالتالي:

في البداية يم الدخول على رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم النقر على أيقونة المنصة الموحدة الخدمات واختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير ثم الضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

كما تتضمن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد تحديد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك، ثم إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام، الضغط على استعلام لتظهر قيمة الفاتورة في الحال.

خطوات تقليل استهلاك الكهرباء في العيد

- إغلاق التكييف بعد تبريد الغرفة مباشرة.

- استخدام الغسالة على المياه الباردة فقط.

ـ تنظيف الفريزر بشكل مستمر، وإزالة الثلج المتراكم منه.

ـ تجنب استخدام الفرن الكهربائي قدر الإمكان.

- إغلاق جميع مصابيح الإنارة في ساعات النهار.

- إزالة فيش الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة.

- إزالة شواحن الموبيلات بعد انتهاء الحاجة منها.