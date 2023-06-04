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خطوات دفع فاتورة الكهرباء لشهر يونيو بالفيزا

كتب:

سلامة عامر
09:33 ص | الأحد 04 يونيو 2023
فاتورة الكهرباء -أرشيفية

فاتورة الكهرباء -أرشيفية

بدأ مشتركو فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يونيو الجاري، لسداد المستحقات من خلال الطرق التي وفرتها الشركة القاتضة لكهرباء مصر بالشركات التابعة لها. 

خطوات وكيفية سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يونيو 

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على «فيسبوك» الخطوات التي يجب مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة اتباعها لكيفية سداد القيمة، وهي كالتالي:

الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء. 

الضغط على أيقونة دفع الفاتورة من خلال الرابط التالي

كتابة رقم الموقع الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد.

كتابة بيانات العداد بدقة، وهي مسجلة في أعلى الفاتورة، منها رقم السداد الإلكتروني الموجود بها.

إدخال رقم كود المنطقة الخاص بالوحدة السكنية.

إدخال رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء.

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

الضغط على الدفع بالفيزا.

 

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.