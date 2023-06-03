خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في «قطاع مصر الوسطى» يونيو 2023

يسعى 4 ملايين و200 ألف مشترك من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة من الواقعين في نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمدن وقرى ومراكز محافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» عن الآليات التي وفرتها الشركة لإجراء عملية البحث والاستعلام والتحري عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2023.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر الوسطى يونيو 2023

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» بنطاق شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء كالتالي..

** الخطوة الأولى

تتم من خلال قيام المشترك باختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزله أو نشاطه».

** الخطوة الثانية

وهي تتم من خلال قيام المشتركين باختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك.

** الخطوة الثالثة

وهي تتم من خلال كتابة المشترك رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

**الخطوة الرابعة

تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

** الخطوة الخامسة

في حال إذا لم تظهر للمشترك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.