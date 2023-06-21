خبير دولي للقاهرة الإخبارية: القاعدة الصينية في كوبا تؤكد رفض الهيمنة الأمريكية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الدولية، إن الصين تنتقل من استراتيجية الدفاع للهجوم، مؤكدًا أنها كما تزاحمها الولايات المتحدة في تايوان واليابان، وبحر الجنوب، وفي مجالها الجوي، فإن الصين بدأت هي الأخرى تبحث عن موطئ قدم لها بالقرب من العمق الأمريكي.

التجسس الصيني على أمريكا

وأضاف خبير الشؤون الدولية، خلال مداخلة عبر «سكايب»، لبرنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الصين قامت ببناء قاعدة عسكرية في كوبا، التي تبعد 100 كيلومتر من قواعد أمريكية، مؤكدًا أن حادثة منطاد التجسس الصيني على أمريكا، والفضاء العسكري، كلها أمثلة تريد الصين من خلالها، أن تعطي رسالة بأنها لن تقبل بسيطرة الهيمنة الأمريكية.

القاعدة العسكرية

وأشار إلى أن القاعدة العسكرية الصينية هي رسالة لأمريكا أن الصين قادرة على المواجهة العسكرية وأنها قادرة على استفزازها، كما أنها قادرة على اختراق المجال الأمريكي في إفريقيا وكوبا، مؤكدًا أن الصين تتعاون بمنطق السن بالسن والعين بالعين، وأنها قادرة على مواجهة التصعيد الأمريكي.

وتابع، أن الصين تقول إنها لا بد من احترامها كقوى تقدم نفسها كقوة في الاقتصاد العالمي وأنها لن تسمح لأمريكا بإرهابها سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.