عاجل.. فرمان كولر يطيح بنصف عمال غرف ملابس الأهلي

اعترض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على عدد عمال غرف ملابس الفريق، ورفع الأمر إلى إدارة الكرة بالنادي، التي أوصت بتنفيذ طلباته كاملة بشكل سريع.

كولر يطلب تقليل عدد عمال غرف الملابس في الأهلي وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، إن كولر اشتكى خلال الفترة الماضية من زيادة عدد العاملين المخصصين لغرفة خلع الملابس وجهاز الكرة بالنادي دون الحاجة لهذا العدد، وهو ما يعيق تحرك اللاعبين ويشتت تركيزهم.

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