«اطمن على صحته وخلي هديته مختلفة».. مبادرات مجانية لرعاية كبار السن في عيد الأب

تحتفل بعض الدول، ومنها العربية، بعيد الأب يوم 21 يونيو من كل شهر، عرفانا بفضل الآباء على الأبناء وما قدموه لهم من تضحيات، وحرصا منها على صحة الآباء وكبار السن حرصت وزارة الصحة على تذكير المواطنين بالمبادرات الصحية المخصصة لكبار السن تحت شعار «في عيد الأب خلي هديته مختلفة».

الاطمئنان على صحة الآباء بمبادرات رئيس الجمهورية

ودعت وزارة الصحة، المواطنين لتشجيع الآباء للاطمئنان على صحتهم في مبادرات الصحة العامة بمناسبة الاحتفال بعيد الأب وتقدم هدية مختلفة، والتي تشمل الآتي:

مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتساعدك على كشف أمراض السكر والضغط والقلب والكلى مبكرًا، فضلاً عن متابعة حالته وعلاجه بالمجان، وتستهدف الأشخاص فوق عمر 40 عاما.

برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

- برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، ويساعده في الاطمئنان على صحته ومتابعة حالته إذا كان عمره 65 عامًا فأكثر، حيث تستهدف الكشف المبكر عن المشاكل الصحية الأكثر شيوعًا عند كبار السن وعلاجها.

مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أورام الكبد

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج أورام الكبد، وتساعد في الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد والمتابعة والعلاج بالمجان وتستهدف الأشخاص المصابون بتليف الكبد.

مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر للأورام السرطانية

- مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، وتساعده في اكتشاف أورام الرئة والقولون والبروستاتا بشكل مبكر، وعلاجها بالمجان، كما تسهدف المبادرة أيضا المواطنين من عمر 18 عاما فأكثر.

مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

- مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وتساعده في إجراء عملية جراحية عاجلة بدون انتظار، إذا كانت حالته تستدعي التدخل السريع والعاجل.

وتنفذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، إجراء عمليات جراحية عاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.