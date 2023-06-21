هدايا عيد الأب بأسعار مناسبة للجميع.. اكسسوارات ولوازم رجالي تبدأ بـ120 جنيها

تحتفل عدة دول حول العالم ومنها الدول العربية بعيد الأب يوم 21 يونيو، لتسليط الضوء على فضل الآباء في حياة الأبناء، والاعتراف بجميلهم على ما قدّموه لنا، ويفضل الكثيرون الاحتفال بعيد الأب بكلمات الشكر والامتنان، والبعض الآخر يفضل تقديم الهدايا المناسبة التي تدخل السرور على قلوب الآباء.

هدايا عيد الأب بأسعار مناسبة للجميع

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، تسعرض «الوطن» هدايا عيد الأب بأسعار مناسبة للجميع.

- حامل كروت من الجلد وألياف الكربون للرجال‏ بسعر 290 جنيها.

أسعار هدايا عيد الأب

- مجموعة أساور معصم مغناطيسية لحمل المسامير ولقم المثقاب، للحرف اليدوية، بسعر 133 جنيها.

- محفظة وحقيبة يد متعددة الاستخدامات مصنوعة من الجلد للرجال بسعر 189 جنيها.

- حقيبة يد جلدية منظمة للبطاقات محفظة طويلة ثنائية الطي 160 جنيها.

- ساعة عقارب سوار جلد للرجال بسعر 140 جنيها.

- نظارة شمس معدن أفييتور صغيرة للرجال ذوي الوجه الصغير بعدسات مستقطبة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بسعر ‎288 جنيها‏.

- نظارات شمس مستقطبة توني ستارك بإطار أفييتور مربع مصنوع من المعدن نظارات شمس سبايدرمان وايرون مان بسعر ‎215 جنيها.‏

- ترابيزة قهوة تايجر من خورشيد بـ120 جنيها.