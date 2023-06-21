«الداخلية»: متابعة 24 ساعة لحجاج القرعة في المدينة المنورة

تابعت بعثة الحج بوزارة الدخلية، أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة، لمعرفة احتياجاتهم أثناء فترة الإقامة بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم، وقد أبدى الحجاج سعادتهم بهذ الاهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج في أداء مناسك الحج.

واصلت بعثة حج القرعة إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والاستفسارات وشرح المناسك.

وتحرص البعثة على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.