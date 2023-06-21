تحذيرات جديدة في موسم الحج 2023.. «كن حذراً» لخدمة ضيوف الرحمن

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على إتمام موسم الحج هذا العام 1444، بأعلى درجات النظامية والجودة التي تليق بجهود المملكة، أصدرت وزارة الحج والعمرة عدداً من التعليمات التي تتعلق بسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بشكل سليم، وذلك من خلال نشر مبادرة «كن حذراً».

تحذيرات من الحج والعمرة لضيوف موسم 2023

ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، بعض التحذيرات المتعلقة بسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام، تضمنت: «صحتك تعتمد على طعامك، فكن حذراً وتناول الغذاء الصحي خلال أداء مناسك الحج، حتى تتمكن من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة»، ودعت إلي اتباع بعض التعليمات ومنها:

- الانتظام في تناول الوجبات الرئيسية.

– الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية.

– غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام.

– شرب كمية كافية من السوائل وتحديداً الماء.

واستكمالاً لسلسلة الإرشادات من جانب حكومة المملكة العربية السعودية، حذرت إدارة الأمن العام، خلال الساعات القليلة الماضية، من الإعلانات المضللة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أداء فريضة الحج لهذا العام عن الآخرين.

تحذيرات الأمن السعودي لأداء فريضة الحج عن الآخرين

ودعا الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، عبر موقع «تويتر»، كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أداء فريضة الحج عن الآخرين خلال موسم الحج 1444.

الأمن العام يدعو لعدم الاستجابة للإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/x9ztpylshS — الأمن العام (@security_gov) June 20, 2023

ووفقاً للصحف السعودية، فقد نبه الأمن السعودي الجميع لتجاهل الإعلانات الوهمية أيضاً المتعلقة ببيع أساور حج 2023، وغيرها من الإعلانات المضللة، بغرض النصب والاحتيال على الحجاج، وأضافت أن من يخالف تلك التعليمات سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

استعدادات في المنافذ السعودية لموسم الحج

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، في آخر بيان لها، عن قدوم مليون و342 ألف و351 حاجاً، حتى الآن، في إطار موسم الحج لهذا العام، عبر كافة منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، حيث بلغ عدد القادمين عبر المنافذ الجوية مليون و280 ألف و240 حاجاً، وعبر المنافذ البرية 57 ألف و463 حاجاً، والمنافذ البحرية 4648 حاجاً.