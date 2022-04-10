كيفية سحب مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي، تعتبر الوسيلة التي يلجأ إليها عدد من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ ويسددون مقدم جدية الحجز، للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حين لآخر داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالتنسيق الكامل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كيفية سحب مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي

تزامنًا مع غلق باب حجز شقق الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، وخلال هذه الأيام، يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية سحب مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي وإمكانية سحب مقدم جدية حجز شقق الإسكان لمن لم يحالفهم الحظ.

ووفقا لما أعلنت عنه سابقاً وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوضيح كيفية سحب مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي، قائلة في بيان لها، إنه يعود سبب عدم الحصول على شقق الإسكان، إلى زيادة عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات المطروحة، أو عدم مطابقة شروط المتقدم للحجز للشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط.

تعرف على كيفية سحب مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية سحب مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي، تستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية، وفقا لبيانات سابقة لوزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كيفية سحب مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كيفية سحب مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي، واسترداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان لمن لم يحالفهم الحظ، وتتمثل خطوات استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان في مجموعة من النقاط:

1- يزور المواطن الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- يقدم طلب استرداد مقدم الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، فور إغلاق باب الحجز.

3- يقوم بكتابة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بالعميل.

4- يختار المواطن «استرداد مقدم الدفع» والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة.

5- سيتم إخطاره بموعد استرداد مقدم جدية الحجز، من خلال مكاتب البريد المميكنة، عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول.