تعقيم مساجد السويس ورفع التراكمات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

بدأت مديرية الأوقاف في محافظة السويس حملة تنظيف المساجد، ضمن الحملة المكبّرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، إذ بدأت الحملة بتنظيف المساجد الكبرى في المحافظة تحت إشراف الشيخ ماجد راضي وكيل الوزارة في السويس.

تستهدف الحملة المساجد الكبرى في المحافظة، وشارك فيها ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس، وقيادات مديرية الأوقاف في المحافظة، وجهّزت المديرية كميات كبيرة من المطهرات، وزجاجات لرش المواد المطهرة.

تنظيف وتعقيم المساجد

وقال وكيل وزارة الأوقاف في السويس، إنّ حملة تنظيف وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، تأتي في إطار استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الخاصة بأعمال التطهير، مؤكدًا تكليف مديري الإدارات والمفتشين بالمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير.

النظافة الدورية للمسجد

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنّ الحملة تتضمن النظافة الدورية للمساجد، ورفع أي إشغالات بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات، ونزول جميع القيادات بالمديرية والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل، وتكليف جميع المفتشين على مستوى المديرية بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر.