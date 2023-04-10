«أوقاف السويس» تعلن الجدول الأسبوعي لمقارئ القرآن في المساجد

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، جدول المقارئ بالمساجد للجمهور، وكذلك الأئمة غير الأعضاء، من أجل تكثيف الأنشطة القرآنية فى المساجد.

مقارئ الجمهور والأعضاء

وكشف بيان صادر عن مديرية أوقاف السويس، أنه تم تحديد مواعيد لمختلف أنواع المقارئ بالمساجد المختلفة بالمحافظة، على أن تقام مقارئ الجمهور يوم الجمعة عصرا أسبوعيا، والمقرأة النموذجية يوم الأحد من كل أسبوع، أما مقارئ الأعضاء فتكون يوم الاثنين من كل أسبوع.

مقارئ الأئمة غير الأعضاء

وذكر بيان «أوقاف السويس»، أن مقارئ الأئمة غير الأعضاء تقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في إطار تنوع المقارئ القرآنية في بيوت الله تعالى إلى أربعة أنواع، بدلاً من ثلاثة خاصة بالجمهور والنموذجية والأئمة الأعضاء، حيث يضاف لهم الأئمة غير الأعضاء.

جدير بالذكر، أن إقامة مقارئ الأئمة غير الأعضاء تأتي في إطار توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتكثيف الأنشطة القرآنية بالمساجد خدمة لكتاب الله تعالى، لاستعادة دور المسجد الروحي والتوعوي والتثقيفي والدعوي.