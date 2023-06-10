موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة السويس 2023 في المساجد الكبرى والساحات

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة السويس 2023، والتي يحل موعدها بحسب الحسابات الفلكية يوم الأربعاء 28 يونيو، عقب شروق شمس أول أيام العيد بنحو 23 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة السويس 2023

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، أن موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة السويس 2023، ستكون في تمام الساعة السادسة و16 دقيقة من أول أيام العيد، وفقا للحسابات الفلكية، والتي تشير إلى أن أول أيام شهر ذو الحجة 1444 هجريا، يوافق يوم 19 يونيو الجاري، وبذلك يكون يوم وقفة عيد الأضحى الثلاثاء 27 يونيو، والذي يحتفي به المسلمون بالصيام والذكر وقراءة القرآن والدعاء بخشوع.

المساجد تفتح أبوابها لتكبيرات العيد

ووفقا لمديرية الأوقاف بالسويس، فإن المساجد الكبرى التي يؤدي المواطنون بها صلاة سنة العيد بأحياء السويس المختلفة، تفتح أبوبها قبل موعد صلاة العيد لأداء تكبيرات العيد بالإضافة إلي الساحات الكبرى المتفق عليها من مختلف الجهات المختصة.