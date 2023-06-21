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محمد شريف يدرس الرحيل عن الأهلي.. سيتراجع في حالة وحيدة

كتب:

محمد أيمن سالم
10:07 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

طلب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معرفة مصيره في الموسم الجديد بعد تزايد أنباء التعاقد مع مهاجم جديد، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

محمد شريف يفكر في الرحيل حال التعاقد مع مهاجم جديدوقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، إن محمد شريف، سيرحل عن الفريق حال التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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