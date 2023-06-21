عاجل.. ورطة تهدد إقامة دوري السوبر الأفريقي.. هل يندم الأهلي على قراره؟

كشف مصدر داخل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن ورطة تهدد إقامة بطولة دوري السوبر الأفريقي، الذي يشارك فيه النادي الأهلي، والوداد الرياضي المغربي، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، وأنيمبا النيجيري وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنه حتى الآن، لا يوجد راعٍ للبطولة، وما زال البحث جاريا عن راع لدفع 50 مليون دولار من أجل رعاية هذه البطولة.

وأشار إلى أن مسؤولي «كاف» في ورطة كبيرة في الوقت الحالي، بعد إبلاغ الأندية وقدوم أعضاء من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل معاينة الملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة.

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