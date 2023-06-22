إشادات الجمهور بفيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز: أداء راقٍ وكوميديا مميزة

إشادات عديد نالها فيلم بيت الروبي والذي يعرض حاليا بدور العرض للفنان كريم عبدالعزيز ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

تعليقات الجمهور على فيلم بيت الروبي

وروَّج الفنان كريم عبدالعزيز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلم بيت الروبي، بنشر صورة من العرض الخاص للفيلم معلقا: «بيت الروبي حاليًا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي وأمريكا».

وانهالت تعليقات الجمهور بالإشادة بالفيلم والتي جاءت كالتالي: «الفيلم جميل أوي بجد الواحد دمع من اللذاذة والناس كانت بتسقف ومبسوطة أوي، وعلق آخر: «الفيلم حلو جدًا وثنائيتك مع كريم محمود رهيبة»، وقال آخر «دائما كريم عبدالعزيز رقم واحد أداء راق وكوميديا مميزة ومضمون الأداء مقبول وهو فنان مهضوم ومحبوب»، وقال آخر: «ألف مبروك يا كيمو الفيلم مكسر الدنيا بحبك أوي».

فريق عمل فيلم بيت الروبي

فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.