جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الوادي الجديد.. تبدأ الأحد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي، وذلك عقب انتهاء التربية والتعليم بالمحافظة من كل الاستعدادات لاستقبال امتحانات النقل وامتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، وكذلك تحديد اللجان لبدء الامتحانات مع بداية شهر مايو المقبل، ورفع حالة الطوارئ في كل الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاصة لـ «الوطن»، إنه تم الانتهاء من تجهيز الامتحانات الخاصة بالطلاب والتأكد من فاعلية شبكات الانترنت في كل المدارس واللجان.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الوادي الجديد

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادى الجديد، أنه تم تحديد جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الوادي الجديد على أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل وتبدأ فيها امتحانات الصف الخامس الابتدائي كالتالي:

الأحد 7 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى 10:30 صباحًا

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان اللغة الإنجليزية من 8 حتى 9:30 صباحًا

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان العلوم من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

امتحان التربية الدينية من الساعة 10 حتى 11:30 صباحًا

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان الرياضيات من 8 حتى 9:30 صباحًا

الخميس 11 مايو 2023: امتحان المهارات المهنية من 8 حتى 9:30 صباحًا

امتحان تكنولوجيا ict من الساعة 10 حتى 11:30 صباحًا

السبت 13 مايو 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية من 8 حتى 9:30 صباحًا

طوارئ مع إعلان جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الوادي الجديد

وتابع، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أنه وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في كافة المدارس واللجان التي ستبدأ فيها الامتحانات الأحد المقبل بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الوادي الجديد والجاهزية لامتحانات الشهادات، وجه كافة المدارس بضرورة تعقيم وتطهير المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية في اللجان ومنع دخول أي من أولياء الأمور إلى مقر اللجان أو اصطحاب الهواتف المحمولة مع الطلاب.