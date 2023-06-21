رئيس «قناة السويس»: زيادة الإيرادات نتيجة جهود رجال الهيئة ومستعدون لأي طوارئ

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن زيادة الإيرادات هو نتاج مجهود رجال الهيئة لعام كامل، لافتاً إلى أن الهيئة تضم مرشدين على أعلى مستوى من الكفاءة.

تقليل زمن عبور السفن

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤولتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك أعمال تطوير مستمر في القناة، لتقليل زمن عبور السفن إلى 11 ساعة، لافتاً إلى أنه يوجد عمل يومي على مدار الساعة سواء في أعمال التكريك أو الخطوط الملاحية، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم خدمة متميزة للعملاء.

متابعة السفن العملاقة في قناة السويس

وتابع الفريق أسامة ربيع: «لدينا أجهزة ملاحية وأجهزة رادار لمتابعة السفن العملاقة في قناة السويس، كما أننا جاهزون في أي وقت لمواجهة أي طوارئ تحدث في قناة السويس».

وأكد الفريق أسامة ربيع، امتلاك الهيئة لرجال يعملون في أصعب الظروف المناخية الصعبة لخدمة الملاحة في قناة السويس.