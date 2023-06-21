رئيس هيئة قناة السويس: نجحنا في صناعة اليخوت وبناء السفن العملاقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد العاملين بقناة السويس يبلغ من 15 إلى 17 ألفا في مدن قناة السويس الثلاث.

المشروعات القومية

ولفت الفريق أسامة ربيع خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن هيئة قناة السويس تقدم خدمات مختلفة وتشارك في المشروعات القومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تصميم المولدات

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن خدمة تموين السفن تحقق عوائد مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100% إلى جانب تصميم المولدات، ولدينا 120 طلب لتوريد اليخوت المصرية.

بناء السفن العملاقة

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم توسيع مظلة الخدمات المقدمة لسياحة اليخوت لتضاهي مراسي اليخوت العالمية، مضيفا أن هيئة قناة السويس تعمل على توفير خدمات متنوعة للسياح.

واستطرد الفريق أسامة ربيع: «الهيئة تقدم خدمة إصلاح السفن في قناة السويس»، موضحا أنه للمرة الأولى في مصر بالتعاون مع وزارة النقل تم إعداد حوض كبير داخل ترسانة السويس لبناء السفن العملاقة.