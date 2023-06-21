أسامة ربيع: الجميع في قناة السويس جاهز لتنفيذ أي عمل

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك عملا كبيرا يتم في قناة السويس، وإيرادات القناة في العام الحالي وصلت لـ 9.4 مليار دولار.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حواره، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث في القناة ناتج عن مجهود وعرق عام كامل لرجال القناة.

خدمات مميزة تقدم للسفن

ولفت إلى أن هناك خدمات مميزة تقدم لـ السفن المارة، والعاملون يقدمون خدمات كثيرة، وفي حالة حدوث أي حادث يتم العمل بشكل لحظي للتعامل معه.

عاصفة ترابية شديدة

وأشار إلى أن قناة السويس لا تغلق مهما كان الأمر، وأن السفن وأصحاب السفن يكونوا في حالة طمأنينة، موضحا أنه الأيام الماضية كانت هناك عاصفة ترابية شديدة ورغم ذلك مرت 72 سفينة.

وتابع: «الجميع في القناة جاهز لتنفيذ أي عمل يتم طلبه، والجميع يعمل في جميع الظروف حتى ولو كانت صعبة».