أحمد موسى: 9.4 مليار دولار دخل قناة السويس خلال عام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه في 2015 أعداء الوطن شككوا في المشروعات والإنجازات التي تقوم بها الدولة، معلقًا: «دائمًا أعداء الوطن يشككون في إنجازات الدولة».

إنجازات قناة السويس

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس تحدث اليوم عن إنجازات القناة، وأن المشروعات هي التي ترد على الشائعات.

ولفت إلى أن هناك 9.4 مليار دولار دخل قناة السويس في العام المالي 2022 -2023، الذي سينتهي يوم 30 -6 المقبل.

زيادة في عدد السفن

وأشار إلى أن هناك أرقاما تاريخية، وهناك عبور لعدد كبير من السفن، وصلت لـ 26 ألف سفينة، أي هناك 10 آلاف سفينة، وأن الفترة المقبلة ستكون هناك زيادة في عدد السفن التي تمر في العام.

وأوضح أن هناك مليارات من الأطنان تمر من القناة، والقناة لا تخسر، والجميع سعيد بما يتحقق بالقناة.