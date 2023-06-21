تجديد حبس المتهم بالاتجار في مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم بالاتجار في مليون قطعة ألعاب نارية في منطقة «الشواشنة» بالفيوم، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه داخل إحدى الورش.

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية

وتعود أحداث الواقعة إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في منتصف الشهر الجاري، داخل إحدى الورش القريبة من منزله في منطقة الشواشنة بمحافظة الفيوم، بعدما خصصها لتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها مع زبائنه، واتضح من خلال التحريات أن المتهم سبق وأن اُتهم في عدة قضايا من قبل.

وبعد استهداف أجهزة الأمن للورشة، عثرت بداخلها على 32 كرتونة بها أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، كما عثرت أيضاً على كل الأدوات والمعدات التي يتم استخدامها في تصنيع الألعاب النارية.

وكان المتهم أُحيل إلى النيابة العامة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام، بعدما اعترف بتفاصيل الواقعة وبتخصيص مصنعه للألعاب النارية.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالاتجار في الألعاب النارية، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سيطبق عليه المادة 102 «أ»، وتنص على: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وأضاف المحامي: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».