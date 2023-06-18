تجديد حبس المتهم بترويج المخدرات على «فيسبوك»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بكوبري القبة بالقاهرة، وكانت النيابة، طلبت في قرار سابق سرعة التحريات التكميلية حول الواقعة.

المتهم روج المخدرات في منشور على فيسبوك

وكشفت التحقيقات، أن المتهم روج المخدرات في منشور مدعوم بصورة شخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بدائرة القسم، ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 4.5 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو، وزنت 3 كيلوجرامات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

المتهم اعترف بقصد الاتجار

وخلال التحقيقات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يقول المحامي أحمد علي، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.