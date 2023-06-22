ألف جنيه تراجعا في سعر طن الأرز الأبيض اليوم.. «رفيع الحبة» بـ26 ألفا و300 جنيه

شهدت أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ، اليوم، تراجعا لبعض الأصناف، خاصة الأرز الشعير رفيع الحبة، وفقا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ.

بينما سجل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة، تراجعا ملحوظا ليعود بالنفع في مصلحة عدد كبير من المستهلكين، اليوم الأربعاء.

تراجع أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ

وأكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ، شهدت تراجعا جيدا للغاية في منتجات الأرز الشعير، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سجل سعر طن الأرز الأبيض «السائب» بـ27 ألفا و500 جنيه، وسط تراجع بلغ 500 جنيه لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» بـ26 ألفا و300 جنيه، وسط تراجع بلغ 700جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» بـ29 ألفا و250 جنيها، وسط تراجع بلغ 1000جنيه لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض «كسر» 3% «عريض الحبة» بـ30 ألفا و500 جنيه، وسط تراجع 800 جنيه.

أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ اليوم

وأوضح أن أسعار الأرز الأبيض في كفر الشيخ اليوم، قد سجلت حركة تداول جيدة بالنسبة للبيع للأرز الأبيض بمختلف أنواعه، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 41% من إنتاجية الأرز الشعير على مستوى المنزرع في محافظات مصر.