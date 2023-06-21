تراجع جديد في سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «عريض الحبة» بـ17 ألف جنيه

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجعًا جديدًا للأرز رفيع الحبة، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظات مصر، بينما شهد طن الشعير عريض الحبة، حركة تداول كبيرة لليوم الثاني على التوالي، التي أجريت اليوم الأربعاء، إذ سجل عريض الحبة 17 ألفًا و500 جنيه، وسط تراجع جديد بلغ 250 جنيهًا لكل طن.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم، قد شهد تراجعًا للرفيع وعريض الحبة، وهذا يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في شتى وربوع محافظات الجمهورية، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 17ألفًا و500 جنيه، وسط تراجع بلغ 250 جنيهًا لكل طن مباع.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 17ألفًا و2000 جنيه، وسط تراجع بلغ 200 جنيه لكل طن مباع.

وفرة الكميات المعروضة

وأوضح حاتم، أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم، قد سجل وفرة من حيث الكميات المعروضة منه بالأسواق والمتاجر، مشيرًا إلى أنّ محافظتي، الدقهلية وكفر الشيخ، تستحوذان من حيث الإنتاجية من محصول الأرز الشعير بنحو 81%، وذلك على نطاق المنزرع في محافظات الوجه البحري من العام الجاري.