جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الدور الثاني في كفر الشيخ.. تبدأ 15 يوليو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني لعام 2022 - 2023، عقب اعتمادها من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الدور الثاني

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الدور الثاني في كفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، إذ يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- السبت 15 يوليو 2023: مادتا اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتا الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتا اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادتا العلوم، والهندسة.

- الأربعاء 29 يوليو 2023: مادة الجبر والإحصاء.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني

يذكر أنّه يتم عقد امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.

ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.