فريدة الشوباشي: تيقنت من سقوط الإخوان عندما قالوا «نحكمكم أو نقتلكم»

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إنها توقعت عدم استمرار الإخوان في الحكم، لأنهم أجبروا المجتمع على أسلوب حياة ليس مصريا، وليس من الدين، فالدين الإسلامي هو أعظم ديمقراطية، حيث قال الله تعالى «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

تدهور القيم

وأضافت «الشوباشي»، خلال استضافتها في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه حين يقول أحد الإخوان «طز في مصر» فهذا تدهور لقيم ليست من قيمنا من أيام الفراعنة، فالوطن قبل أي شيء.

سقوط الإخوان

ولفتت إلى أنها تيقنت من سقوط الإخوان حينما قالوا «نقتلكم أو نحكمكم»، فليست مصر التي يمكن أن تُحكم بهذا القمع، مضيفة «تلقيت تهديدات بالقتل، ورفع حازم أبو إسماعيل صورتي في المظاهرات باعتباري مطلوبة للاغتيال».