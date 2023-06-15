فريدة الشوباشي: «كنا عايشين في رعب» والرئيس السيسي وفر لنا الأمان بعد 30 يونيو

أشادت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة.

الترحاب والحب والبهجة

وقالت خلال لقاء في قناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس السيسي يشعر بكل ما يحتاجه المواطن المصري منذ ميلاده وحتى وفاته، لافتة إلى أن المواطنين استقبلوه بالترحاب والحب والبهجة.

وأضافت أنها كانت تسأل على مكان الرئيس السيسي، خلال مشاهدتها لجولته في محافظة البحيرة، بسبب وجوده وسط الحشود، معقبة: «بقيت أقول لهم هو الرئيس فين، هو مواطن مصري فالمصريين شايلينه في عينهم».

الشعب المصري

وذكرت أن المصريين خرجوا في ثورة 30 يونيو ضد الإخوان، بسبب قمعهم للشعب وتخريبهم للدولة وتفتيتها، مؤكدة أن «الشعب المصري واعٍ وحريص على مصر».

ونوهت بأن الرئيس السيسي، حمل مصر في عينيه، وأكد تلبيته لأوامر الشعب المصري وتكليفاته في 30 يونيو، مضيفة: «المواطنون عبروا عن أحلامهم، والرئيس استجاب لها بإطلاق المشروع القومي حياة كريمة».

ولفتت إلى أن المواطنين عاشوا في عشوائيات ورعب قبل انطلاق المشروع، منوهة بأنها كانت تخاف الخروج من منزلها في عهد الإخوان.

واستطردت: «أنا كنت بخاف أطلع من بيتي، النهارده تخرج من المنزل وأنت تشعر بالأمان الذي وفره الرئيس السيسي، والمواطن بإمكانه الجلوس مع قائد يصارحك بكل شيء، ويؤكد أهمية المسئولية في ظل ما يعانيه العالم من ظروف اقتصادية».