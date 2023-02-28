فريدة الشوباشي لمهاجمي «تحت الوصاية»: «أعملوا مسلسل ينافسه ويتخطاه»

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها عاشت في زمن ازدهار فني رائع، إذ أن الجميع كان يحرص على مشاهدة ومتابعة الأعمال الدرامية، موجهة رسالة للمعترضين على مسلسل الفنانة منى زكي «تحت الوصاية»، المُقرر عرضه في موسم رمضان المُقبل: «أعملوا مسلسل ينافسه ويتخطاه، الفن يجابه بالفن».

الشوباشي: منى زكي فنانة محترمة

وأضاف «الشوباشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» من تقديم عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، أن منى زكي وأحمد حلمي فنانان محترمان، وقدموا أعمال فنية ستظل محفورة في تاريخ السينما.

الشوباشي: مسلسل «تحت الوصاية» جيد

وترى عضو مجلس النواب، أن الهجوم على منى زكي يأتي بسبب أن سيناريو «تحت الوصاية» جيد، ومن المتوقع أن يُحقق المسلسل نجاحات كبيرة، متابعة: «في الأول والآخر ده اسمه تمثيل للشخصية المطلوبة».