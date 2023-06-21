حبس عاطلين بحوزتهما مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه في الإسماعيلية

أمرت نيابة القنطرة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء، حبس عاطلين بينهم مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في الاتجار بالمواد المخدرة على نشاط واسع بعد ضبطهما بكمية كبيرة قبل العبور بها من شرق قناة السويس.

كما أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، إلى المعمل الكيميائي لمعرفة ما بداخل المواد المخدرة، وإرفاق التقرير في أوراق القضية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ونشاط المتهمين في الإتجار في المواد المخدرة.

ضبط المتهمين

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة مساء أمس الخميس في ضبط تشكيل عصابي من شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل العبور بها من القنطرة شرق إلى القنطرة غرب وتوزيعها على صغار التجار قبل عيد الأضحى.

وداهمت مأمورية مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتهمين بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق في الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية.

القيمة المالية للمواد المخدرة

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة العقداء أحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة القنطرة وبحوزتهما 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيدرو زنة 100 كيلو جرام ومبلغ مالي مخفاة داخل حمولة السيارة بأجولة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 20 مليون جنيه، فيما جرى التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين.