عاجل.. وكيل موليكا يصدم الزمالك بشأن طلب استعارة اللاعب

كشف ويلي نجوما وكيل أعمال جاكسون موليكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، موقف عرض نادي الزمالك لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكيل موليكا يكشف لـ«الوطن» موقف عرض الزمالك لضم اللاعب وقال وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «نادي الزمالك قدم عرضا لاستعارة جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن تم رفض العرض من جانب نادي بشكتاش التركي، رغم وجود رغبة من جانب مسؤولي القلعة البيضاء في ضم اللاعب».

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