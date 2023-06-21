إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق« مصر- إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص بينهم 3 طالبات، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من إيمان جمال مصطفى، 25 سنة، طبيبة، مقيمة دسوق بكفر الشيخ، إسراء جمعة شاهين، 22 سنة، طالبة، أنصاف صبحي عبدالفتاح، 21 سنة، دعاء محمد السيد، 22 سنة، طالبة، سعيد صلاح عطية، 33 سنة، أحمد خميس حسن، 29 سنة.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة