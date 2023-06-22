خط ساخن لتقديم خدمات صحية للسودانيين في مصر.. «رعايتهم أولويتنا»

أطلقت وزارة الصحة والسكان، خدمة الرد الآلي المجانية للنازحين السودانيين، عن طريق إرسال رسالة نصية بكلمة «نيل» أو «النيل» على الرقم 15335، لمعرفة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان تحت شعار «رعايتهم أولويتنا».

خدمات صحية مقدمة للسودانيين في مصر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عن طريق إرسال كلمة «نيل» أو «النيل» على الرقم 15335، أو الاتصال بهذا الخط الساخن، تتيح لهم معرفة الآتي:

- أقرب منشأة صحية.

- معلومات صحية.

- دعم الصحة النفسية.

- أرقام الطوارئ.

دورات دعم النفسي للوافدين السودانيين

ونفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية، دورة الدعم النفسي للوافدين السودانيين.

وخصصت وزارة الشباب أماكن دورات الدعم النفسي للوافدين السودانيين، في مركز شباب المعادي 77، وحلمية الزيتون.

وجرى إنشاء 4 مساحات صديقة في عدد من مراكز الشباب، هي:

- المعادي 77 ، وحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة.

- مركز شباب الحرمين، ومركز شباب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.