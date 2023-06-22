إصابة طالبين في انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي بالبحيرة بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى إصابة شخصين وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمد.ن. غ»، 19 عاما، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، « محمود. ع. ت»، 17 عاما، مصاب بكسر في الحوض وكدمات متفرقة.

ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.