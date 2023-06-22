3 نماذج مشرفة في الشرقية.. عثروا على آلاف الجنيهات وردوها لأصحابها فورا

بحروف من نور سطر 3 عمال أسمائهم في سجلات الأمانة، بعدما عثروا على أموال وردوها لأصحابها، رغم بساطة الحال، لقناعتهم الذاتية أن العمل الصالح يكمن في غنى النفس.

في مستشفى الأحرار التعليمية بمدينة الزقازيق، عثرت عاملة تعرف بـ«أم دنيا»، على محفظة نقود، بداخلها مبلغ 3 آلاف جنيه، وكروت فيزا، وعلى الفور أعادتها إلى صاحبها.

عثرت السيدة على المحفظة خلال مباشرة عملها في مستشفى الأحرار، وتوجهت على الفور إلى الدكتورة سارة نائب مديرة الاستقبال، وبعد فحص المحفظة، تبين أنها تخص أحد الأطباء.

تعول السيدة 4 أبناء، ورغم بساطة حالها وحاجتها إلى المال، إلا أنها لم تفكر في أخذ المبلغ لنفسها، وفضلت أن ترد الأمانة لصاحبها، قائلة: «عمري ما أقبل الحرام، مش عاوزة حاجة من الدنيا غير الستر والصحة، وربنا يكرمنا بالحلال».

سعيد إبراهيم.. مثال للأمانة في ديوان محافظة الشرقية

وفي ديوان محافظة الشرقية، عثر سعيد إبراهيم طنطاوي، عامل خدمات معاونة، على حقيبة بداخلها 40 ألف جنيه خلال توجهه إلى ماكينة صراف آلي، للاستعلام عن راتبه الشهري.

لم يستطع سعيد سحب أمواله من ماكينة الصرف، لكنى تلقى الأمر بصدر رحب مبررا أن الراتب تأخر، على أمل أنه بعد ساعات سيحصل عليه، وبعد ثوان من مغادة الماكينة وجد حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير، وانتظر في نفس المكان حتى عودة صاحبها للبحث عنها، وبالفعل عاد شخص وسأل عن الحقيبة، وحدد المبلغ الموجود بداخلها وسلمها له، وكرمه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نظير أمانته.

إبراهيم حسن.. عامل نظافة يعثر على 50 ألف جنيه

أما السيد إبراهيم حسن، عامل نظافة بمجلس مدينة الزقازيق، ضرب مثالا آخر للأمانة والشرف، حيث عثر على مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه في أحد أكوام القمامة، خلال العمل، وردها لصاحبها، قائلا: «عثرت على المبلغ خلال مباشرة عملي في شارع طلعت حرب بمدينة الزقازيق، ولاحظت عودة شخص يتحرك نحو صندوق القمامة ملهوفا، َوبدأ ينظر داخله، وعندما سألته عن ما يبحث عنه أخبره عن أمر الحقيبة والمبلغ الموجود بداخلها، وتطابق حديثه مع مواصفات الحقيبة والمبلغ وأعاده له»، مشيرا إلى أنه جرى تكريمه من محافظ، الشرقية.